Україна вимагає від РФ негайно повернути 113 засуджених українців



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Наразі ці громадяни України відбувають покарання на території Автономної Республіки Крим або переведені на територію РФ

У Міністерстві юстиції зазначають, що отримали звернення громадян України, засуджених вироками українських судів, які внаслідок окупації АР Крим та м. Севастополя приведені у відповідність із законодавством РФ

Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованій території Україні в порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Про це інформують у Міністерстві юстиції, пише «Укрінформ».

«Україна вимагає від Російської Федерації негайного повернення своїх громадян, які незаконно утримуються в РФ та на окупованій території Автономної Республіки Крим у порушення норм і принципів міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і забезпечити їм можливість відбувати покарання, призначене українськими судами, на території України згідно з її законодавством, а також реалізувати своє право на розгляд справи встановленим законом України судом», - ідеться в повідомленні.

У Міністерстві юстиції зазначають, що отримали звернення громадян України, засуджених вироками українських судів, які внаслідок окупації АР Крим та м. Севастополя приведені у відповідність із законодавством РФ, так званими, судовими органами, що діють на тимчасово окупованій території України, а також громадян України, засуджених незаконними окупаційними органами згідно з Кримінальним кодексом РФ.

Наразі ці громадяни відбувають покарання на території Автономної Республіки Крим або переведені на територію РФ, інформують у відомстві.

У Мін’юсті наголошують, що відповідно до ст.1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції і законів України.

Окрім того, зазначають, що згідно зі ст. 9 цього ж закону будь-які органи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи утворені у порядку, не передбаченому законом.

Відповідно, будь-який акт (рішення), виданий органом та/або посадовими особами, створеними, обраними або призначеними у порядку, не передбаченому законом, є недійсним і не створює правових наслідків.

«Функціонування на тимчасово окупованій території України судів, що виносять рішення іменем Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя відповідно до російського процесуального і матеріального права, не має правових наслідків за законодавством України, оскільки вони створені в порушення Конституції і законів України», - наголошують у відомстві.

Також у Мін’юсті зазначають, що 113 громадян України незаконно позбавлені волі та права відбувати покарання на території України за злочини, вчинені ними на території України, за які їх засуджено відповідно до законодавства РФ.

«Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відповідальність за порушення, визначених Конституцією і законами України, прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію, як державу-окупанта, відповідно до норм і принципів міжнародного права», - наголошують у відомстві.