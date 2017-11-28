У Росії не полетіла ракета: пуск перенесено

Нова спроба запустити «Прогрес» буде зроблена в найближчий вівторок

Запуск космічної вантажівки «Прогрес МС-08», який повинен був сьогодні близько полудня по Москві стартувати з «Байконура» до Міжнародної космічної станції, перенесений на резервну дату. Про це інформує «Інтерфакс» з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі. «Пуск скасований, перенесений на



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Нова спроба запустити «Прогрес» буде зроблена в найближчий вівторок

Запуск космічної вантажівки «Прогрес МС-08», який повинен був сьогодні близько полудня по Москві стартувати з «Байконура» до Міжнародної космічної станції, перенесений на резервну дату. Про це інформує «Інтерфакс» з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

«Пуск скасований, перенесений на резервну дату», - сказало джерело.

За словами співрозмовника агентства, нова спроба запустити «Прогрес» буде зроблена в найближчий вівторок, 13 лютого.

«Чергова спроба запуску буде зроблена у вівторок. Корабель вже не зможе по балістичним умовам причалити до МКС за 3,5 години, як планувалося. Буде зроблена дводобова схема», - сказало джерело.

За його даними, до скасування сьогоднішнього запуску могли привести проблеми в системі управління ракети-носія «Союз-2.1А». «Там міг виникнути конфлікт або помилка в роботі комп'ютерної системи. Це буде перевірятися в першу чергу», - пояснив співрозмовник.

Раніше сьогодні перед стартом ракети пройшла команда на автоматичне вимкнення двигунів.

Фахівці планували спробувати пристикувати «Прогрес МС-08» до МКС по найкоротшій за всю історію програми - за два витка. Таким чином, шлях «Прогресу» від стартового майданчика до космічної станції зайняв би всього близько трьох з половиною годин.

Традиційною зараз вважається дводобова схема, коли від старту до стикування проходить близько 50 годин. Технологію, при якій корабель робить від старту до стикування всього два витки навколо Землі, планується відпрацювати на вантажних кораблях, а потім застосувати і на пілотованих «Союзах».