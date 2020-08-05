У Росії під час навчань обвалився міст з військовими



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Міст обвалився під час навчань, постраждали військові Фото: prokuror-eao.ru

Конструкції моста не витримали навантаження і впали

У Єврейській автономній області Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст. Про це повідомляє в середу, 5 серпня, Інтерфакс.

«Інцидент стався в Смидовіцькому районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомив перший заступник голови Смидовіцького району Борис Корольов, військові нікого не допускають до місця аварії.

«Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували», - сказав він.

До слова, раніше стало відомо, що до потужного вибуху у Бейруті причетна РФ. За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.