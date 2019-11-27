У Росії подовжили слідство у справі українських моряків



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Звільнені з російського полону українські моряки

За словами Полозова, стосовно військових моряків слідчі дії не заплановані

У Росії продовжили термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на два місяці.

Про це адвокат Микола Полозов 27 листопада написав в Facebook.

«Начальник Слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенант юстиції Шишов продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на два місяці, до 25 січня 2020 року. За цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення оперативно-розшукових заходів, а також допитати якогось свідка. Після чого повідомити обвинувачених і захист про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК РФ», - повідомив адвокат.

За словами Полозова, стосовно військових моряків слідчі дії не заплановані, виклики моряків на слідчі дії не здійснювалися.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми: зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація; обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку; надувний човен з мотором; блоки апаратури розпізнавання; вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй; акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.