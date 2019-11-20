Позривали плафони, розетки і унітази. Стало відомо, в якому стані РФ повернула Україні кораблі



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Українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» наразі рухаються у бік Очакова

Росіяни, перед тим як повернути українські кораблі, фактично їх «угробили»

Повернуті Росією українські кораблі повертаються повільно, бо їх «угробили» і вони йдуть не своїм ходом, а на буксирі. Про це заявив головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко 4 каналу.

За його словами, зараз кораблі тільки підходять до українських територіальних вод. На місце призначення вони повинні прибути, приблизно, через 16 годин.

«Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки й унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян до цього», - резюмував Воронченко.

Наразі повернуті Росією українські кораблі рухаються в напрямку Очакова Миколаївської області.

Відзначається, що катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» супроводжують буксири «Гайдамака», «Титан» і рятувальне судно «Сапфір».

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

27 грудня 2018 року затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.



