ФСБ відновила слідство у справі українських моряків - Полозов



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Член екіпажу малого броньованого артилерійського катера Бердянськ Андрій Ейдер

Після того, як слідство буде завершено, захист моряків знову розпочне ознайомлення з матеріалами справи

У зв'язку з передачею Україні військових кораблів ФСБ відновила слідчі дії у справі українських моряків. Про цьому в п'ятницю, 22 листопада, повідомив адвокат українців Микола Полозов.

«Відновлено слідчі дії у зв'язку з передачею військових кораблів Україні, ознайомлення захистом з матеріалами справи призупинено», - сказав він.

За словами Полозова, після того, як слідство буде завершено, захист знову розпочне ознайомлення з матеріалами справи. «Дані, які з'являться в ході відновленого слідства, будуть включені в додатковий том [справи]», - пояснив адвокат.

До слова, на початку листопада адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань розповів, як слідчі ДБР разом з російським ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими моряками, захопленими Росією у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

Вчора, 21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Джерело: ТАСС