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    У Росії службовий автомобіль прем’єра Медведєва збив пішохода

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    У Росії службовий автомобіль прем&rsquo;єра Дмитра Медведєва збив пішохода - У Росії службовий автомобіль прем’єра Медведєва збив пішохода
    У Росії службовий автомобіль прем’єра Дмитра Медведєва збив пішохода
    Фото: РИА-новости

    Після аварії водій поїхав з місця ДТП, викликати поліцію він не став

    Автомобіль служби протоколу прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва збив пішохода в підмосковному Нахабіно.

    Про це повідомляє РБК.

    Йдеться про автомобіль Ford Mondeo, пасажирів в момент аварії в ньому не було.

    За словами джерела в силових органах, водій не поступився дорогою пішоходу на переході і збив його, через що той впав на капот. У машини розбите лобове скло.

    Співрозмовник видання розповів, що після аварії водій вийшов з машини, переконався, що пішохід не отримав серйозних травм і поїхав з місця ДТП, викликати поліцію він не став. 

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