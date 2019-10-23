У Росії службовий автомобіль прем’єра Медведєва збив пішохода



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У Росії службовий автомобіль прем’єра Дмитра Медведєва збив пішохода Фото: РИА-новости

Після аварії водій поїхав з місця ДТП, викликати поліцію він не став

Автомобіль служби протоколу прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва збив пішохода в підмосковному Нахабіно.

Про це повідомляє РБК.

Йдеться про автомобіль Ford Mondeo, пасажирів в момент аварії в ньому не було.

За словами джерела в силових органах, водій не поступився дорогою пішоходу на переході і збив його, через що той впав на капот. У машини розбите лобове скло.

Співрозмовник видання розповів, що після аварії водій вийшов з машини, переконався, що пішохід не отримав серйозних травм і поїхав з місця ДТП, викликати поліцію він не став.