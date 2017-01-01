Водій автобуса, який в'їхав у Москві в перехід, розповів свою версію події

Зі слів водія, автобус, перебуваючи на зупинці, раптово почав самостійно рух

Водій автобуса, який в'їхав в підземний перехід на заході Москви, розповів, що машина раптово сама почала рухатися, передає «РІА Новини». За його словами, які наводить Слідчий комітет, він намагався зупинитися, але гальма не спрацювали. Порушено кримінальну справу про надання послуг неналежної якості. Нагадаємо, автобус сьогодні



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Зі слів водія, автобус, перебуваючи на зупинці, раптово почав самостійно рух

Водій автобуса, який в'їхав в підземний перехід на заході Москви, розповів, що машина раптово сама почала рухатися, передає «РІА Новини».

За його словами, які наводить Слідчий комітет, він намагався зупинитися, але гальма не спрацювали.

Порушено кримінальну справу про надання послуг неналежної якості.

Нагадаємо, автобус сьогодні протаранив натовп на Можайському шосе і в'їхав в підземний перехід. П'ятеро людей загинули, ще п'ятнадцять постраждали - четверо знаходяться в лікарні.

Як повідомили виданню джерела в екстрених служби Москви, попередньо розглядаються дві версії: автобус могли «підрізати», або у нього відмовили гальма.