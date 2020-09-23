Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки «Шаріте»



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Лікарі вважають, що повне одужання можливе, але занадто рано оцінювати довгострокові наслідки важкого отруєння Олексія навального

Російський опозиціонер лікувався в «Шаріте» 32 дні, з них 24 дні в реанімації

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки «Шаріте», де він проходив лікування після отруєння «Новачком». Про це йдеться в заяві на сайті клініки.

«Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Навальний лікувався в «Шаріте» 32 дні, з них 24 дні в реанімації. Виходячи з його поточного стану, лікарі вважають, що повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння», – йдеться в заяві.

Відзначається, що рішення оприлюднити подробиці стану здоров'я Навального було прийнято після консультації з пацієнтом і його дружиною.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.