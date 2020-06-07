Російські тюремники відмовили у побаченні родині кримського активіста Приходька



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Олег Приходько в своєму домі в селі Оріховому Сакському районі, фото 23 серпня 2019 року

Доньці відмовили у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін

Родині арештованого українського активіста з Криму Олега Приходька, який перебуває за ґратами в Росії, відмовили в побаченні з ним, повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність» із посиланням на дочку активіста Наталію Приходько.

Про це розповіла його дочка Наталя Приходько, повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

«Мені надійшло повідомлення про те, що мені відмовляють у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін. Ми батька не бачили багато місяців, в останній раз — ще взимку. Засідання відбуваються без нас, тому що ми не можемо ні виїхати до Ростова-на-Дону, ні бути присутніми на цих засіданнях по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду. Я не знаю, як буде далі розвиватися ситуація і яким чином ми взагалі зможемо з ним побачитися», — розповіла Наталя.

Адвокат Назім Шейхмамбетов, який представляє інтереси українського активіста в суді, вважає, що карантинні заходи в російських пенітенціарних установах носять виборчий і формальний характер. Зважаючи на це, він вважає їх недоцільними й впевнений, що постанову Федеральної служби виконання покарань необхідно переглянути.

«В'язнів ізолюють від родичів, але не ізолюють від інших людей. Наших підзахисних у службовому транспорті привозять на судові засідання. Під час засідання вони контактують з приставами, співробітниками суду. Звичайно, у разі дотримання певних заходів — рукавички, маски, антисептик. Допускають адвокатів на побачення, знову-таки у разі дотримання певних заходів. У зв’язку з цим мені незрозуміло, чому така категорія осіб, як близькі родичі, позбавлена можливості бачитися з членом сім'ї? Люди готові використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту, якщо отримають дозвіл на побачення», — прокоментував ситуацію адвокат.

Зазначається, що 18 березня 2020 року в колоніях і слідчих ізоляторах (СІЗО) була введена заборона на побачення ув’язнених з родичами. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) вживає таких заходів, щоб уникнути поширення в цих установах коронавірусу.