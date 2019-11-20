У Росії відреагували на звинувачення у крадіжці унітазів та розеток з українських кораблів



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Адмірал Віктор Кравченко: при затриманні, коли велася стрілянина по цим кораблям, щось могли пошкодити

Колишній начальник Головного штабу ВМФ Росії адмірал Віктор Кравченко заявив, що вважає, що версію командування ВМС України про навмисне псування Москвою повернутих Києву кораблів безпідставною. Про це він розповів в середу, 20 листопада, в бесіді з агентством «Інтерфакс».

«Я не думаю, що хтось знімав якісь плафони і все інше. При затриманні, коли велася стрілянина по цим кораблям, щось могли пошкодити», - зазначив Кравченко.

За його словами, кораблі рік стояли без руху і обслуговування, що також пояснює деякі пошкодження.

При цьому адмірал зазначив, що українська сторона при будівництві цих катерів нібито відійшла від тактико-технічного завдання, в зв'язку з чим вони «не були повністю броньовані».

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

27 грудня 2018 року затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.