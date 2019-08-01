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    У Росії заарештували актора за роль п'яного співробітника МВС

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    Дмитро Смолєв - У Росії заарештували актора за роль п'яного співробітника МВС
    Дмитро Смолєв

    Актора визнали винним у незаконному носінні поліційної форми

    Суд в Москві заарештував на вісім діб актора театру «Современник» Дмитра Смолєва, який знявся в ролику в формі співробітника автоінспекції.

    Його визнали винним у незаконному носінні поліцейської форми і дрібному хуліганстві, повідомляє прес-служба Головного управління МВС по Москві.

    У ролику, який раніше з'явився в соцмережах, актор, одягнений в поліцейську форму, зображує п'яного співробітника ДІБДР (ГИБДД). Поліція почала пошуки, чоловіка, який знявся в ролику, вважаючи, що він «дискредитує органи внутрішніх справ», пише агентство «Москва».

    Співробітники ДІБДР разом з поліцейськими району Якиманка з'ясували, що у відео знявся 37-річний актор «Современника».

    «За цей анонімний ролик його шукали тиждень, з'ясовували особу, проводили впізнання. З'ясували, впізнали, приїхали в театр і з репетиції відвезли», - написав у Фейсбуці культурний оглядач Слава Шадронов.

    Смолєв був затриманий напередодні ввечері прямо перед спектаклем «Дюма», в якому він повинен був грати. Режисер постановки Михайло Єфремов повідомив про затримання актора глядачам перед початком вистави, роль Д'Артаньяна виконав інший актор.

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