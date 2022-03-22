Як надурили Путіна. Історія одного з найбільших обманів в історії людства

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну

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Человека, который предпочитал жить изолировано и по царски править «русским миром», обманули.

Жестоко. С особым цинизмом. Крупно поиграв на его странном «историческом знании».

Человеку долго рассказывали, что Украина в целом… позитивно относится к РФ. Почти как в Крыму. 80% просто спят и видят, как бы «воссоединиться». С цветами, поясками, бубнами, натянув на себя кокошники.

И что всей этой якобы «массе за RU» мешают злобные националисты, которые сидят везде в руководстве.

Это явно один из самых великих обманов в истории человечества

Все, кто рассказывал господину Путину «аналитику по Украине» исключительно изящно врали. За большие деньги.

Рассказы про тотальную пророссийскость украинцев, про готовность массово выходить на митинги против Украины прямо в центре Киева, про масштабную сеть очень популярных пророссийских медиа – чудовищная ложь.

Но ложь эта елейная ежегодно оплачивалась в немыслимом объеме. Вокруг нее (первобытной лжи) была построена целая индустрия с названием «украинская пятая колона». Которой нас самом деле и близко не было. Отдельные фрики не в счёт – нулевое влияние и крайне отрицательная репутация.

Но человек, принявший в итоге роковое решение, искренне в это верил…

Другая группа ушлых парней годами рассказывала, что скупила почти всю европейскую элиту. И потому РФ неформально уже правит Европой. Никаких санкций, никакого единства, никакой совместной подделки Украины и близко быть не может.

Да, согласен, на этом направлении действительно имели место отдельные успехи российских политических скупщиков – отдельные европейские личности с радостными воплями заходили в Набсоветы российских компаний; другие получали регулярные гранты; третьи просто сидели на объемных коммерческих заказах.

Но все это практически тут же рухнуло, когда РФ показала свое истинное варварское лицо. Как-то даже наиболее отпетым пророссийским субъектам не с руки теперь публично поддерживать столь массовые военные преступления РФ.

Тем более, что все это активно фиксируется и в прямом эфире шокирует европейского обывателя.

Оказалось, что понтовые RT, Sputnik и вездесущее Россотрудничество так и не смогли реально в чем-то убедить общественное мнение Европы

И потому как только русские бомбы стали падать на украинские города, от РФ тут же все отвернулись. Не сразу, согласен. Некоторые до сих пор верят, что можно уютно сидеть на двух стульях. Но уверенности такой всех меньше и меньше...

Ну и самое немыслимое.

Человеку упорно говорили, что украинской армии нет, все разворовано, никто не умеет воевать (кстати, тут и наши отдельные субъекты старались доказать, что армия у нас никакая). А вот русская армия якобы всех сильнее, быстрее и с оружием «аналогов которому нет».

Действительность же в считанные дни все перевернула с ног на голову.

Нет и близко никакой «эффективной русский армии» – есть количество; килограммы (простите) живой массы, которые не жалко

Есть генералы, которые воюют в стратегиях конца Второй Мировой войны. Есть странное оружие.

И есть желание убивать и грабить только безоружных.

В тоже время украинская армия идеально умеет воевать и выбивать русских по всему фронту…

Такое вот глобальное и многостороннее «разводилово» одного человека, которое аукнулось нам тысячами смертей украинских героев…

Джерело: блог Михайла Подоляка

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