Олег Негода був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня

У столиці Російської Федерації невідомі особи затримали учасника антитерористичної операції на сході України Олега Негоду. Про це УНН повідомило поінформоване джерело. «Олег Олександрович Негода, киянин, проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-17 років. Наприкінці 2017 поїхав у місто Саратов (місто на південному-сході



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Олег Негода був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня

У столиці Російської Федерації невідомі особи затримали учасника антитерористичної операції на сході України Олега Негоду.

Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

«Олег Олександрович Негода, киянин, проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-17 років. Наприкінці 2017 поїхав у місто Саратов (місто на південному-сході європейської частини Росії - Ред.) до сестри. Був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня», - розповіло джерело.

Наразі місце його перебування невідоме.

Нагадаємо, суд міста Краснодар в Росії продовжив арешт українця Павла Гриба до 4 березня.

Раніше Білорусь зупинила перевірку обставин викраденняПавла Гриба у Гомелі.

Як повідомлялося, 18 жовтня росіяни влаштували судилище над викраденим в Білорусі та вивезеним до Росії Павлом Грибом. Його залишили в СІЗО під вартою ще майже на три місяці.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. Представники захисту приїхали в слідчий ізолятор ФСБ в Краснодарі, де перебуває Павло Гриб, однак їх до затриманого не пустили.

13 вересня повідомлялося, що російські ЗМІ заявили про арешт Гриба суд Краснодара на два місяці. Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця, зазначив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Сам Павло Гриб заявив, що не отримує призначені йому ліки і турбується про своє здоров'я.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.