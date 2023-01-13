У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими

У російському полоні досі перебуває близько двох тисяч українських захисників і захисниць Маріуполя

Україна має список людей, які з 2014-го перебувають у російському полоні

Понад 20 українських захисників, які вважалися загиблими у війні з окупантами, живі і перебувають наразі у російському полоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з російською колегою Тетяною Москальковою, що відбулася в Туреччині.

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«Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни й герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопці. Це величезний позитив», – розповів Лубінець у Telegram.

Також під час зустрічі обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ. «У нас є список людей, які з 2014-го в полоні, є список бранців Кремля – 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу», – сказав Лубінець.

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Він зазначив, що російська сторона вперше погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. «Також обговорили різні варіанти їх повернення», – додав Лубінець.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня у Туреччині зустрілися омбудсмени України та Росії.

Як повідомлялося, Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок вибуху в Оленівці військових.

Відомо, що в російському полоні досі перебуває близько двох тисяч українських захисників і захисниць Маріуполя.

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