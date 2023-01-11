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Омбудсмени України та РФ зустрілися в Анкарі: перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Омбудсмени України та РФ зустрілися в Анкарі: перші подробиці
Лубінець заявив, що сторони обмінялися конкретними пропозиціями
Дмитро Лубінець / Facebook

Правозахисники обговорили гуманітарні проблеми та кейси, пов‘язані з наданням допомоги громадянам двох країн

У Туреччині зустрілися омбудсмени України та Росії. Фото опублікував український правозахисник Дмитро Лубінець.

«Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч із Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями», – написав Лубинець.

Також зустріч підтвердила російська уповноважена Тетяна Москалькова.

«Сьогодні відбулася раніше запланована зустріч із омбудсменом України Лубінцем. Обговорили питання щодо надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн», – зазначила вона.

Нагадаємо, за даними омбудсмена, станом на грудень, російські загарбники утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

До слова, український омбудсмен хоче зустрітись зі Саакашвілі. Лубінець хоче переконатися, що життю Саакашвілі немає загрози.

Теги: війна росія окупанти Україна

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