Омбудсмени України і РФ домовилися про обмін полоненими – Sky News

Детальніше про домовленості поки невідомо

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російським омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині та домовився про обмін 40 полоненими. Про це повідомляє Sky News.

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«Під час переговорів, які тривали 40 хвилин, пара домовилася про обмін 40 військовополоненими, але більше деталей обговорення поки що невідомо», – зазначає видання.

Як повідомлялося, омбудсмени зустрілися в Анкарі. Лубінець повідомив, що сторони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Проте якими саме він не уточнив.

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Нагадаємо, за даними омбудсмена, станом на грудень, російські загарбники утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Всього офіційно у російському полоні перебувають 3392 українських захисників. Близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими.