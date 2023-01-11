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Омбудсмени України і РФ домовилися про обмін полоненими – Sky News

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Омбудсмени України і РФ домовилися про обмін полоненими – Sky News
Дмитро Лубінець / Facebook

Детальніше про домовленості поки невідомо

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російським омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині та домовився про обмін 40 полоненими. Про це повідомляє Sky News.

«Під час переговорів, які тривали 40 хвилин, пара домовилася про обмін 40 військовополоненими, але більше деталей обговорення поки що невідомо», – зазначає видання.

Як повідомлялося, омбудсмени зустрілися в Анкарі. Лубінець повідомив, що сторони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Проте якими саме він не уточнив.

Нагадаємо, за даними омбудсмена, станом на грудень, російські загарбники утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Всього офіційно у російському полоні перебувають 3392 українських захисників. Близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими.

Теги: росія окупанти війна Україна

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