У Ryanair і Wizz Air підняли вартість перевезення багажу



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Мінімальний багажний збір у Wizz Air збільшений з 7 до 9 євро

Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро, тепер – 10

Ryanair і Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

Про це повідомляє видання avianews.com.

Якщо раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка і 10 євро потім, то тепер цей збір становить 10 і 12 євро відповідно.

Мінімальний багажний збір у Wizz Air збільшений з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро у високий сезон.

Також обидва лоукости змінили діапазон цін на оплату пріоритетної посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі. У Ryanair дана послуга тепер коштує від 10 до 12 євро (раніше 8-10 євро), в той час як на рейсах Wizz Air збір за пріоритетну посадку становить від 5 до 17 євро (було 5-15 євро).

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи - ірландська Ryanair, оголосила про реструктуризацію після того, як відзвітувала про збитки в 20 млн євро в III кварталі (закінчується 31 грудня).