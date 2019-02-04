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    Економіка та фінанси

    Найбільший лоукостер Європи оголосив про збитки і реструктуризацію

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    <p>Причиною збитків компанія називає виключно &laquo;несподівано низькі&raquo; тарифи на авіаперевезення</p> - Найбільший лоукостер Європи оголосив про збитки і реструктуризацію

    Причиною збитків компанія називає виключно «несподівано низькі» тарифи на авіаперевезення

    Холдингову структуру очолить нинішній гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі

    Найбільший лоукостер Європи - ірландська Ryanair, оголосила про реструктуризацію після того, як відзвітувала про збитки в 20 млн євро в III кварталі (закінчується 31 грудня).

    «У наступні 12 місяців Ryanair Holdings сформує структуру по аналогії з IAG (International Airlines Group, холдинг Aer Lingus, British Airways, Iberia і Vueling). Під контролем невеликої команди топ-менеджерів будуть створюватися чотири авіаційних підрозділи: Ryanair DAC, Laudamotion, Ryanair Sun і Ryanair UK, кожна зі своїм гендиректором і менеджментом. Холдингова компанія зосередиться на питаннях розподілу капіталу, зниження витрат, закупівель літаків і невеликих угодах злиття та поглинання», - йдеться в повідомленні.

    Холдингову структуру очолить нинішній гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі.

    Квартальна виручка компанії виросла на 9% до 1,53 млрд євро, пасажироперевезення - на 8% до 32,7 млн пасажирів рік до року при збереженні високого - 96% - завантаження. Причиною збитків компанія називає виключно «несподівано низькі» тарифи на авіаперевезення.

    Компанія очікує, що низькі тарифи збережуться весь 2019 рік, включаючи літній пік, прибуток в 2018 фінансовому році впаде на 31%.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair запустить з України до Німеччини чотири нові маршрути восени 2019 року.

    Джерело: Ведомости

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