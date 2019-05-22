Представник президента в Кабміні обурений тим, як Гройсман протягує потрібні олігархам рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 травня Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів

«Вважаю, такі важливі рішення мають пройти повноцінне професійне публічне обговорення», - підкреслив представник президента в Кабміні Андрій Герус

Представник президента в Кабміні Андрій Герус обурений тим, яким чином на засіданні Кабінету міністрів 22 травня розглядався важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики.

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні вперше, як представник президента, був присутній на засіданні Кабінету міністрів. На цьому засіданні розглядався важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики, зокрема, три постанови КМУ, які стосуються введення нового ринку електричної енергії.На жаль, це було трохи дивне засідання Кабінету міністрів, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були у порядку денному і навіть не були озвучені з голосу. Деякі рішення, які як потім виявилося, були прийняті, навіть не були серед переліку питань, що розглядалися (і це є зафіксовано)», - розповів Герус.

Таким чином, як зауважив він, виступити на засіданні Кабінету міністрів у нього можливості не було.

«У зв’язку із тим мушу публічно висловити свої коментарі.

- деякі рішення, які сьогодні розглядалися на КМУ, очевидно, містять дискримінаційні норми, які ставлять державні компанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілегійоване становище. На жаль, такі рішення приймалися поспіхом ще до отримання відповідного висновку Антимонопольного комітету.

- на деякі рішення було отримано нарікання від іноземних компаній, які розглядали можливість інвестувати в генеруючі потужності в Україні, що є важливим, як для залучення іноземних інвестицій, так і для демонополізації ринку. Нарікання іноземних компаній зводилися до того, що такі нові правила обмежували конкуренцію і створювали перевагу окремим локальним енергетичним компаніям», - підкреслив Герус.

Представник президента в Кабміні заявив, що на його думку, «це не найкраща практика, коли уряд так впроваджує новий ринок електричної енергії».

«Вважаю, такі важливі рішення мають пройти повноцінне професійне публічне обговорення. На мою думку, найкраще у цій ситуації було б, якби на наступне засідання уряду було повторно винесено такі складні дискусійні питання для повноцінного розгляду та прозорого прийняття рішення», - повідомив Герус.

Водночас він подякував членам уряду Іванні Климпуш-Цинцадзе та Павлу Розенку, які «наголошували/наполягали на важливості прозорого розгляду таких важливих питань».

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів (указ №314/2019).