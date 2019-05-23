Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії



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22 травня Кабмін прийняв всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії

Домбровський зазначив, що головна умова запуску ринку електроенергії з 1 липня – уряд має взяти відповідальність на себе

Голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський не виключає можливість відкликання законопроекту N 10318 про відтермінування нового ринку електроенергії. Про це він заявив в рамках Форуму з енергетичної безпеки України.

Домбровський зазначив, що головна умова запуску ринку електроенергії з 1 липня – уряд має взяти відповідальність на себе.

«Верховна Рада прийняла законопроект про ринок електричної енергії два роки тому. В законопроекті є чітко розписані зобов’язання всіх органів виконавчої влади і всіх ключових стейкхолдерів з точки зору того, що потрібно було зробити. Сьогодні, якщо уряд або Міністерство енергетики готові взяти відповідальність, і вони переконані, що ринок можна запускати з 1 липня, будь ласка, вони можуть сказати: друзі, ми переконані, що ринок можна запускати з 1 липня. Ми беремо на себе відповідальність. Ми з Підлісецьким можемо і відізвати цей законопроект», - сказав нардеп.



Як повідомлялося, вчора, 22 травня, Кабмін прийняв всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. «Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на «Енергоатом», «Укргідроенерго» і частково на «Укренерго», про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші», - розповіли в уряді.



Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект. «Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей», – сказав Гройсман. Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої також велика частка атомної енергії, на державні генерації («Енергоатом» та «Укргідроенерго») накладаються спецзобов'язання (PSO).



Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, що запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.