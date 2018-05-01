У Сан-Паулу обвалилася палаюча багатоповерхівка

Загинула одна людина, ще троє вважаються зниклими

У бразильському Сан-Паулу 1 травня обрушився 20-поверховий будинок. Він спочатку загорівся, а після того як вогонь поширився на більшість поверхів, звалився. Офіційних даних про жертви немає. За інформацією газети Estadao, загинула одна людина, один пожежник отримав поранення. Ще троє числяться зниклими без вісті. Інші видання з посиланням на



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фото: Corpo de Bombeiros de São Paulo

Загинула одна людина, ще троє вважаються зниклими

У бразильському Сан-Паулу 1 травня обрушився 20-поверховий будинок. Він спочатку загорівся, а після того як вогонь поширився на більшість поверхів, звалився.

Офіційних даних про жертви немає. За інформацією газети Estadao, загинула одна людина, один пожежник отримав поранення. Ще троє числяться зниклими без вісті. Інші видання з посиланням на очевидців повідомляють, що жертв могло бути більше - рятуючись від вогню, вони вибігли на дах будівлі, яке потім завалилася.

В гасінні пожежі брали участь 160 пожежників. За їхніми даними, вогонь перекинувся на сусідні будівлі, але люди звідти були евакуйовані, загрози подальших обвалень немає.

Раніше обрушевшееся будівля належала місцевій поліції, але останнім часом не використовувалося, в ньому жили бездомні.