У Саудівській Аравії напали на охоронця французького консульства



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Консульство Франції у місті Джидда @lobs

У Саудівській Аравії невідомі напали та поранили охоронця французького консульства в місті Джидда.

Про це повідомляє посольство Франції у Саудівській Аравії.

Охоронця поранив місцевий житель, причина нападу не повідомляється, наразі життю постраждалого нічого не загрожує.

29 жовтня у Франції сталися два напади, які пов'язують з ісламістами. Зокрема, невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам. Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Президент Франції Еммануель Макрон був проінформований про теракт терміново вилетів до Ніцци.

Ще один напад стався в Авіньйоні, де невідомий напав з ножем на поліцейських. Під час нападу зловмисник кричав «Аллаху Акбар». У відповідь поліція відкрила вогонь. За даними ЗМІ, чоловіка вбили.