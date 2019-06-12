У Саудівській Аравії під ракетний обстріл потрапив аеропорт, 26 поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракета була випущена по аеропорту міста Абха Фото: Al Arabiya

Постраждали мирні громадяни - з Індії, Ємену та Саудівської Аравії

Прихильники єменського руху Ансар Аллах, так звані хусити, випустили ракету по аеропорту міста Абха в Саудівській Аравії, в результаті поранення отримали 26 осіб. Про це повідомляє в середу, 12 червня, телеканал Al Arabiya з посиланням на арабську коаліцію, очолювану Саудівською Аравією.

Стверджується, що крилата ракета ударила по залу прибуття аеропорту. Постраждали мирні громадяни - з Індії, Ємену та Саудівської Аравії.

У коаліції назвали подію військовим злочином і заявили що ця атака доводить, що хусит отримали сучасну зброю з Ірану.

Нагадаємо, Саудівська Аравія скликала позачерговий саміт лідерів арабських країн на тлі загострення в Перській затоці, а також недавніх нападів на дві нафтоперекачувальні станції Саудівської Аравії і чотири торгові кораблі.

Пізніше з'явилося відео наслідків атаки БПЛА в Саудівській Аравії. Відповідальність за атаки з використанням безпілотників взяли на себе повстанці-хусити. Викликана вибухами пожежа не завдала серйозного збитку.

Також хусити атакували за допомогою безпілотників аеропорт міста Джизан в Саудівській Аравії.