У СБУ заявили про можливі провокації 9-го травня

СБУ буде посилювати взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією та вживати заходів для того, щоб забезпечувати порядок

Провокацій не можна виключати 9-го травня, але СБУ спільно з Нацполіцією та Нацгвардією будуть робити все можливе для їхнього недопущення. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.. За словами Грицака, у спецслужби є багато різнопланової інформації, в тому числі, такої,



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СБУ буде посилювати взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією та вживати заходів для того, щоб забезпечувати порядок

Провокацій не можна виключати 9-го травня, але СБУ спільно з Нацполіцією та Нацгвардією будуть робити все можливе для їхнього недопущення. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак..

За словами Грицака, у спецслужби є багато різнопланової інформації, в тому числі, такої, що пов’язана з 9 травня.

«Ми однозначно будемо посилюватися, і з Національною поліцією, з Національною гвардією вживатимемо вичерпних заходів для того, щоб забезпечити порядок у столиці і по всій території України. Провокації, так вони можливі. Я не можу виключити їх. Над попередженням деяких з них ми фактично вже працюємо разом з поліцією, але я надіюся, що все пройде добре», — наголосив він.