  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Середземному морі грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном

    • Розсилка
    Пошуки ще одного рибалки продовжуються - У Середземному морі грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном
    Пошуки ще одного рибалки продовжуються

    Тіла чотирьох з п'яти рибалок знайшли представники берегової охорони Туреччини

    Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана. Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.

    Турецьке риболовецьке судно
    Турецьке риболовецьке судно

    На місце події було направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.

    На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб. Катери управління берегової охорони Туреччини виявили тіла чотирьох з п'яти рибалок.

    Пошуково-рятувальна операція продовжується.

    Туреччина катастрофа Греція смерть корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies