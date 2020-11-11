У Середземному морі грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном
Тіла чотирьох з п'яти рибалок знайшли представники берегової охорони Туреччини
Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.
На місце події було направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.
На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб. Катери управління берегової охорони Туреччини виявили тіла чотирьох з п'яти рибалок.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.