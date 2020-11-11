Жахливе ДТП на Київщині: загиблих і постраждалих діставали рятувальники (фото)

На трасі Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі

На місці дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 10 листопада ввечері на автошляху Київ – Одеса поблизу смт Гребінки, працювали чергові караули 48 Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки та Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На трасі відбулось ДТП за участі трьох автомобілів: Lada, Nissan і Mitsubishi. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобіля.

Рятувальниками було вилучено тіла двох загиблих із автомобіля Lada та деблоковано двох постраждалих з автомобіля Nissan і передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Пожежу було локалізовано о 21:15 та о 21:32 повністю ліквідовано.

Для проведення робіт залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше Патрульна поліція Київської області повідомила про смертельне ДТП, що сталося на 64 км автодороги Київ – Одеса.