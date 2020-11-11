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    Жахливе ДТП на Київщині: загиблих і постраждалих діставали рятувальники (фото)

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    Внаслідок зіткнення&nbsp;Nissan загорівся - Жахливе ДТП на Київщині: загиблих і постраждалих діставали рятувальники (фото)
    Внаслідок зіткнення Nissan загорівся
    Фото: ДСНС

    На трасі Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі

    На місці дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 10 листопада ввечері на автошляху Київ – Одеса поблизу смт Гребінки, працювали чергові караули 48 Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки та Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На трасі відбулось ДТП за участі трьох автомобілів: Lada, Nissan і Mitsubishi. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобіля.

    Рятувальниками було вилучено тіла двох загиблих із автомобіля Lada та деблоковано двох постраждалих з автомобіля Nissan і передано працівникам екстреної медичної допомоги.

    Пожежу було локалізовано о 21:15 та о 21:32 повністю ліквідовано.

    Для проведення робіт залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу ДСНС.

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    Жахливе ДТП на Київщині: загиблих і постраждалих діставали рятувальники (фото)
    Жахливе ДТП на Київщині: загиблих і постраждалих діставали рятувальники (фото)

    Раніше Патрульна поліція Київської області повідомила про смертельне ДТП, що сталося на 64 км автодороги Київ – Одеса.

    пожежа ДТП ДСНС смерть Київщина автомобіль
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