Помер бахрейнський прем'єр-рекордсмен

Халіфа ібн Салман був рекордсменом у світі за перебуванням на посаді прем'єра, бо займав цей пост 50 років

Помер прем'єр-міністр Бахрейну Халіфа ібн Салман. Про це повідомляє Bahrain News Agency з посиланням на заяву королівського двору.

У повідомленні зазначається, що прем'єр Бахрейну помер вранці 11 листопада в клініці у США.

Політику було 84 роки. Він був рекордсменом у світі за перебуванням на посаді прем'єра, бо займав цей пост 50 років.

Нинішній король Бахрейну, Хамад ібн Іса Аль Халіфа, доводиться йому племінником. Шиїтська громада країни була налаштована проти нього, звинувачуючи в утисках релігійної меншини.

Причина смерті прем'єр-міністр Бахрейну не називається.

Зазначається, що похорони пройдуть в закритому режимі. Сім'я монарха оплакує померлого.

Король оголосив в країні тижневу жалобу, протягом якого всі прапори будуть приспущені. У найближчі три дні не працюватимуть державні установи.