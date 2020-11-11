Смертельне ДТП на трасі Київ – Одеса: зіткнулися три автівки, одна згоріла (фото)

На місці ДТП загинули двоє людей, четверо отримали травми

У вівторок, 10 листопада, близько 21 години на 64 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: ВАЗ 211540, Nissan Tiida та Mitsubishi Galant.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій авто ВАЗ рухався у напрямку міста Київ. Під час руху виїхав на зустрічну смугу та, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з автомобілем Nissan Tiida. Від зіткнення Nissan загорівся.

Через недотримання безпечної дистанції водій авто Mitsubishi також здійснив зіткнення з автомобілем Nissan.

У результаті ДТП двоє людей загинули на місці аварії, двоє громадян відмовились від шпиталізації, ще двох шпиталізували.

Патрульні забезпечували охорону місця події та безпеку дорожнього руху для інших учасників.

Слідчі встановлюватимуть всі особливості ДТП.

Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.