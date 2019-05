У школі в Колорадо сталася стрілянина: семеро поранених

За словами очевидців, постріли не вщухали, поки поліція не прибула на місце

У середній школі в передмісті Денвера (штат Колорадо) сталася стрілянина, внаслідок якої поранені кілька осіб.

Про це інформує CNN.

«Щонайменше семеро або восьмеро осіб були поранені у вівторок під час стрілянини в школі в передмісті Денвера» , - заявили у місцевих правоохоронних службах.

При цьому не уточнюється, хто саме став жертвами збройного нападу - учні чи працівники навчального закладу.

Інцидент стався у середній школі STEM, де навчається близько 1800 учнів, у районі Гайлендс Ренч. За словами заступниці шерифа, уже затримано двоє підозрюваних у нападі.

#BREAKING At least 7 students injured during a school shooting near Denver, CO. This happened at Stem School Highlands Ranch, which has K-12th graders. Two people are reported to be in custody, SWAT teams searching for a third person. We'll have the latest on The Four on @KTVU pic.twitter.com/6d91vVgtqm