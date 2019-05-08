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    У школі в Колорадо сталася стрілянина: семеро поранених

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    У школі в Колорадо сталася стрілянина: семеро поранених

    За словами очевидців, постріли не вщухали, поки поліція не прибула на місце

    У середній школі в передмісті Денвера (штат Колорадо) сталася стрілянина, внаслідок якої поранені кілька осіб.

    Про це інформує CNN.

    «Щонайменше семеро або восьмеро осіб були поранені у вівторок під час стрілянини в школі в передмісті Денвера» , - заявили у місцевих правоохоронних службах.

    При цьому не уточнюється, хто саме став жертвами збройного нападу - учні чи працівники навчального закладу.

    Інцидент стався у середній школі STEM, де навчається близько 1800 учнів, у районі Гайлендс Ренч. За словами заступниці шерифа, уже затримано двоє підозрюваних у нападі.

    Стрілянина зчинилася близько другої дня за місцевим часом. Керівництво школи одразу викликало правоохоронців.

    За словами очевидців, постріли не вщухали, поки поліція не прибула на місце. Розслідування триває.

    розслідування Twitter поліція
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