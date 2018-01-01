У штабі АТО розповіли, де минулої доби загинув боєць

Міноборони підтвердило інформацію про одного загиблого в зоні АТО за минулу добу

За добу 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий. Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. «На жаль вчора близько 8-ї ранку внаслідок ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського з мінометів та гранатометів загинув один наш



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Міноборони підтвердило інформацію про одного загиблого в зоні АТО за минулу добу

За добу 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

«На жаль вчора близько 8-ї ранку внаслідок ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського з мінометів та гранатометів загинув один наш захисник», – сказав Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого а також його побратимам.

За словами Гуцуляка, на луганському напрямку зафіксовано 5 обстрілів вогонь з 120-мм мінометів і гранатометів в районі Троїцького та Луганської.

На донецькому напрямку зафіксований один обстріл. Учасники незаконних збройних формувань застосували міномети калібру 82-мм по позиціях близько Новотроїцького.

В цілому, бойовики випустили 47 снарядів з українським оборонним позиціях з 120-мм і 82-мм мінометів. ВСУ були змушені двічі дати адекватну відповідь з зброї, незабороненої мінськими домовленостями.