У штабі АТО розповіли, де минулої доби загинув боєць
- Сьогодні, 13:17
-
Розсилка
Міноборони підтвердило інформацію про одного загиблого в зоні АТО за минулу добу
За добу 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий.
Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
«На жаль вчора близько 8-ї ранку внаслідок ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського з мінометів та гранатометів загинув один наш захисник», – сказав Гуцуляк.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого а також його побратимам.
За словами Гуцуляка, на луганському напрямку зафіксовано 5 обстрілів вогонь з 120-мм мінометів і гранатометів в районі Троїцького та Луганської.
На донецькому напрямку зафіксований один обстріл. Учасники незаконних збройних формувань застосували міномети калібру 82-мм по позиціях близько Новотроїцького.
В цілому, бойовики випустили 47 снарядів з українським оборонним позиціях з 120-мм і 82-мм мінометів. ВСУ були змушені двічі дати адекватну відповідь з зброї, незабороненої мінськими домовленостями.