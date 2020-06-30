Женевський автосалон-2021 через пандемію коронавірусу перенесли на 2022 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женевський автосалон

На Женевському автосалоні щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів

Організатори міжнародного Женевського автосалону, – одніє з провідних виставок в світі, на якій щорічно презентують новинки головних світових автомобільних брендів, – вирішили не проводити його в 2021 році через пандемію коронавірусу. Про це повідомили організатори,– передають російські ЗМІ.

Організатори виставки уточнили, що більшість учасників виставки, можливо не братимуть участі в шоу 2021 року і що вони хотіли б взяти участь в 2022 році.

Передбачалося, що захід відбудеться в березні 2021 року. Запланований на весну цього року автосалон-2020 також не відбувся у зв’язку із ситуацією з коронавірусом.

Раніше повідомляли, що з 6 червня Швейцарія перейшла до останнього етапу зняття обмежень.

Швейцарія вводила м’якші обмеження на пересування, ніж багато інших європейських країн. Проте, владі вдалося швидко взяти ситуацію під контроль.

Загалом у Швейцарії захворіли на Covid-19 понад 31,6 тисячі осіб, близько двох тисяч померли.

І все ж в Швейцарії скасовують більшість обмежувальних заходів. Нагадаємо, що уряд постановив скасувати обмеження у роботі різних закладів в нічні години, тому в країні знову відкриються нічні клуби і дискотеки.

У театрах і кінотеатрах, згідно з новими правилами, між глядачами повинно залишатися одне вільне місце.

Знімаються також обмеження щодо проведення демонстрацій, при цьому їх учасники повинні носити захисні маски.

Як і раніше заборонені масові заходи за участю більше 1000 осіб.

У Швейцарії та Ліхтенштейні за останню добу виявлено лише 17 нових випадків коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Швейцарія планує відкрити кордони з країнами Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (крім Швейцарії, до цієї організації входять Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн) і Великобританією 15 червня.