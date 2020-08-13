Україна починає видавати е-візи громадянам трьох країн



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Україна видаватиме е-Візи громадянам Індії, ПАР та Філіппін

Українська е-віза видається для поїздок в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ

МЗС України заявляє, що починає видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«З 14 серпня 2020 року МЗС України розпочинає централізоване оформлення українських електронних віз (е-віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Зокрема, українська е-віза видається для поїздок в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ.

Для її оформлення необхідно:

зареєструватись на веб-платформі МЗС (доступ відкривається з 14 серпня) і в режимі онлайн заповнити анкету,

завантажити фотокартку та скановані копії документів (паспорт, запрошення тощо),

сплатити банківською карткою консульський збір,

а також отримати готову е-візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

Для в’їзду потрібно роздрукувати отриману е-візу та пред’явити разом з паспортом прикордонним органам України у пунктах пропуску через державний кордон.

В МЗС також озвучили переваги е-візи:

дистанційне подання документів у будь-який зручний час

отримання е-Візи без відвідування консульської установи

можливість відстежувати онлайн стан оформлення е-Візи

централізоване оформлення усіх е-Віз в МЗС України

постійна інформаційна підтримка заявників: [email protected]

Водночас, для громадян вказаних держав також залишається чинним стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України.