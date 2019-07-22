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    У «Слузі народу» хочуть відсторонити Авакова

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    Арсен Аваков - У «Слузі народу» хочуть відсторонити Авакова
    Арсен Аваков

    У партії Зеленського заявили, що Аваков багато допомогав у виборчому процесі

    У президентській партії «Слуга народу» повідомили, що сподіваються, що Арсен Аваков не буде головою Міністерства внутрішніх справ України.

    Про це заявив четвертий номер у списку «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун), пише Громадське.

    «Я сподіваюся, що ні (не буде міністром внутрішніх справ — Ред.). Хоча він багато на виборчому процесі допомагав, і всі визнали, що це були найкращі вибори», — заявив Арахамія.

    Він також додав, що на посаду голови уряду партія «Слуга народу» розглядає 3-4 кандидатури, зокрема Андрія Коболєва, Юрія Вітренка та Олександра Данилюка.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Спостерігачі від Комітету виборців України у виборчих округах 207 та 210 помітили втручання з боку поліції під час голосування.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.02%
    • ОПЗЖ
      12.53%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.35%
    • Голос
      6.38%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.15%
    • Сила і честь
      3.65%
    • Опозиційний блок
      3.25%
    • Свобода
      2.36%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.21%
    • Партія Шарія
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Партія зелених України
      0.69%
    • Аграрна партія України
      0.48%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.20%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.13%
    • Патріот
      0.11%
    • Незалежність
      0.06%
    • Факел
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)


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