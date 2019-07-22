У «Слузі народу» хочуть відсторонити Авакова



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Арсен Аваков

У партії Зеленського заявили, що Аваков багато допомогав у виборчому процесі

У президентській партії «Слуга народу» повідомили, що сподіваються, що Арсен Аваков не буде головою Міністерства внутрішніх справ України.

Про це заявив четвертий номер у списку «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун), пише Громадське.

«Я сподіваюся, що ні (не буде міністром внутрішніх справ — Ред.). Хоча він багато на виборчому процесі допомагав, і всі визнали, що це були найкращі вибори», — заявив Арахамія.

Він також додав, що на посаду голови уряду партія «Слуга народу» розглядає 3-4 кандидатури, зокрема Андрія Коболєва, Юрія Вітренка та Олександра Данилюка.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Спостерігачі від Комітету виборців України у виборчих округах 207 та 210 помітили втручання з боку поліції під час голосування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.



