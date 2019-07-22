У «Слузі народу» хочуть відсторонити Авакова
У партії Зеленського заявили, що Аваков багато допомогав у виборчому процесі
У президентській партії «Слуга народу» повідомили, що сподіваються, що Арсен Аваков не буде головою Міністерства внутрішніх справ України.
Про це заявив четвертий номер у списку «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун), пише Громадське.
«Я сподіваюся, що ні (не буде міністром внутрішніх справ — Ред.). Хоча він багато на виборчому процесі допомагав, і всі визнали, що це були найкращі вибори», — заявив Арахамія.
Він також додав, що на посаду голови уряду партія «Слуга народу» розглядає 3-4 кандидатури, зокрема Андрія Коболєва, Юрія Вітренка та Олександра Данилюка.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Спостерігачі від Комітету виборців України у виборчих округах 207 та 210 помітили втручання з боку поліції під час голосування.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.02%
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ОПЗЖ12.53%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.35%
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Голос6.38%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.15%
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Сила і честь3.65%
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Опозиційний блок3.25%
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Свобода2.36%
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Українська стратегія Гройсмана2.21%
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Партія Шарія2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.73%
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Партія зелених України0.69%
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Аграрна партія України0.48%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.20%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.13%
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Патріот0.11%
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Незалежність0.06%
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Факел0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.