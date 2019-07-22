Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 20% протоколів
Партія «Слуга народу» лідирує зі значним відривом
Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.
У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 21,99% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,02% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,53%, «Євросолідарності» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,35%, «Голос» - 6,38%.
Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту партія Радикальна партія - 4,15%, «Сила і честь», яка набирає 3,65% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 25%, і ВО «Свобода» - 2,36%.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.02%
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ОПЗЖ12.53%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.35%
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Голос6.38%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.15%
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Сила і честь3.65%
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Опозиційний блок3.25%
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Свобода2.36%
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Українська стратегія Гройсмана2.21%
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Партія Шарія2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.73%
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Партія зелених України0.69%
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Аграрна партія України0.48%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.20%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.13%
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Патріот0.11%
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Незалежність0.06%
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Факел0.05%
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.