Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 20% протоколів



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Партія «Слуга народу» лідирує зі значним відривом

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 21,99% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,02% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,53%, «Євросолідарності» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,35%, «Голос» - 6,38%.

Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту партія Радикальна партія - 4,15%, «Сила і честь», яка набирає 3,65% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 25%, і ВО «Свобода» - 2,36%.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.