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    Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 20% протоколів

    • Розсилка
    Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 20% протоколів

    Партія «Слуга народу» лідирує зі значним відривом

    Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

    У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 21,99% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (42,02% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,53%, «Євросолідарності» - 8, 7%, ВО «Батьківщина» - 8,35%, «Голос» - 6,38%.

    Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту партія Радикальна партія - 4,15%, «Сила і честь», яка набирає 3,65% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 25%, і ВО «Свобода» - 2,36%.

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.02%
    • ОПЗЖ
      12.53%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.35%
    • Голос
      6.38%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.15%
    • Сила і честь
      3.65%
    • Опозиційний блок
      3.25%
    • Свобода
      2.36%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.21%
    • Партія Шарія
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Партія зелених України
      0.69%
    • Аграрна партія України
      0.48%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.20%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.13%
    • Патріот
      0.11%
    • Незалежність
      0.06%
    • Факел
      0.05%

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК Батьківщина Європейська солідарність Опозиційний блок вибори Свобода партії Радикальна партія За життя партія Слуга народу Сила і честь
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