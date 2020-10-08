У «Слузі народу» розповіли про узаконення річкового транспорту



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Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро

За ухвалення цього закону раніше виступив Президент України Володимир Зеленський

Законопроєкт про внутрішній водний транспорт планується розглянути найближчим часом. Про це у коментарі УНН розповіла одна з його ініціаторів, заступник голови фракції «СН» Євгенія Кравчук.

«Ми налаштовані прийняти законопроєкт на цій сесії. Він стояв в порядку денному на середу, останній пленарний день минулого тижня. Але через карантин не встигли – там близько 600 неврахованих правок. Тому є вірогідність, що прийняття затягнеться на кілька днів», – сказала Кравчук.

За ухвалення цього закону раніше виступив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

Нагадаємо, що експерт назвав переваги запуску річкового транспорту.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.