У смітнику на миколаївському вокзалі знайшли тіло немовляти
Поліція розшукує жінку, яка народила та покинула вмирати дитину
На вокзалі в Миколаєві у смітнику знайшли тіло новонародженої дитини. Таке повідомлення зробили представники пресслужби поліції області.
Повідомлення про те, що на 12-й платформі міжміського автовокзалу в Інгульському районі Миколаєва в контейнері для сміття виявлено пакет з тілом новонародженої дитини, надійшло в поліцію в неділю, 14 липня.
На місці події працювала оперативно-слідча група поліції, а також кінолог зі службовою собакою і фахівець бюро судово-медичної експертизи.
Триває проведення першочергових слідчих дій. Поліція встановлює всі обставини події, а також особистість жінки, яка могла кинути дитину.
Раніше на Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.