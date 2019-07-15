У смітнику на миколаївському вокзалі знайшли тіло немовляти



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Поліція розшукує жінку, яка народила та покинула вмирати дитину

На вокзалі в Миколаєві у смітнику знайшли тіло новонародженої дитини. Таке повідомлення зробили представники пресслужби поліції області.

Повідомлення про те, що на 12-й платформі міжміського автовокзалу в Інгульському районі Миколаєва в контейнері для сміття виявлено пакет з тілом новонародженої дитини, надійшло в поліцію в неділю, 14 липня.

На місці події працювала оперативно-слідча група поліції, а також кінолог зі службовою собакою і фахівець бюро судово-медичної експертизи.

Триває проведення першочергових слідчих дій. Поліція встановлює всі обставини події, а також особистість жінки, яка могла кинути дитину.

Раніше на Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.