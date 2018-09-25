У соцмережі показали шокуючі фото зі спортшколи у Кропивницькому, яку залило дощем



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Фото: Facebook Кропивницький Live

Батьки змушені були виводити дітей через аварійний вихід

У місті Кропивницький внаслідок сильного дощу прорвало дах у спортивній школі.

Про це повідомляється на сторінці в групі «Кропивницький Live» в соцмережі Facebook, де опубліковані відповідні фото.

«Дуже сумно, що з першим «хорошим» дощиком прорвало дах! Мабуть, ремонт школи нікому не цікавий», - написала місцева жителька Юлія Моруз.

За її словами, батьки змушені були виводити дітей через аварійний вихід.

Раніше повідомлялося, що на заході України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру, який подекуди сягав до 25 метрів за секунду, 24 вересня були зафіксовані численні випадки повалення дерев.

На Житомирщині в результаті шквальних поривів вітру у Новоград-Волинському було травмовано людину та завдано збитків приватному та комунальному майну.