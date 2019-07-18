У справі щодо квартир Нацгвардії повідомлено про підозру четвертому фігуранту



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Розгляд клопотання детектива про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відбудеться 19 липня

Детективами НАБУ за погодження прокурорів САП 18 липня повідомлено про підозру четвертому учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд клопотання детектива про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відбудеться 19 липня у Солом’янському районному суді м. Києва.

Як відомо, зазначена справа стосується обміну часток майнових прав Національної гвардії України в об’єкті нерухомості в Печерському районі на квартири у Дарницькому районі столиці. За версією слідства, внаслідок неправомірних дій командувача НГУ та посадових осіб фірми забудовника, державі спричинено збитків на суму 81,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд дозволив виїзд за кордон колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим.