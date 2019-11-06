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    У США анонсували переговори Помпео й Меркель щодо України

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    Ангела Меркель та Майк Помпео - У США анонсували переговори Помпео й Меркель щодо України
    Ангела Меркель та Майк Помпео
    Фото: EPA-EFE

    Помпео розпочинає офіційний візит до Німеччини

    Ситуація на Донбасі може стати однією з тем переговорів Ангели Меркель і Майкла Помпео, який у середу розпочинає офіційний візит до Німеччини.

    Про це повідомив високопосадовець Державного департаменту США під час телефонної пресконференції.

    «Ми постійно говоримо про Україну з нашими німецькими колегами. Очевидно, ми й надалі підтверджуватимемо непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також будь-якому новому імпульсу для досягнення миру на сході України», – зазначив американський дипломат.

    Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать взаємодіяти зі союзниками й партнерами, щоб «зберігати тиск на Росію» та змусити її виконати свої зобов’язання стосовно Мінських угод.

    Крім того, зауважив представник Держдепу, США хотіли би бачити цілковите відновлення суверенітету України.

    «Це може бути однією з тем на переговорах (Помпео й Меркель – ред.), враховуючи певні кроки, зроблені впродовж останніх тижнів, зокрема, з боку президента Зеленського», – зауважив представник зовнішньополітичного відомства США. 

    Джерело: Укрінформ

    США Ангела Меркель Майк Помпео час
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