Українсько-американський бізнесмен Парнас готовий свідчити у справі імпічменту Трампа



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Рудольф Джуліані та Лев Парнас Фото: Reuters

Парнас є ключовою фігурою в рамках розслідування звинувачень проти американського лідера

Заарештований американський бізнесмен, виходець з України Лев Парнас, пов’язаний з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, готовий дати свідчення комітетам Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката Парнаса.

Відзначається, що в минулому місяці Парнас відхилив прохання трьох комітетів Палати представників надати документи і свідчення.

«Ми будемо поважати і не станемо ігнорувати запити комітету, і будемо дотримуватися його вимоги в тій мірі, в якій вони є юридично обґрунтованими, і при цьому ретельно захищати права пана Парнаса, в тому числі право на П’яту поправку», — заявив адвокат Парнаса Джозеф Бонді.

Як зазначає агентство, Парнас, який допоміг Джуліані шукати «бруд» щодо політичного конкурента Трампа, колишнього віце-президента Джо Байдена, є ключовою фігурою в рамках розслідування звинувачень проти американського лідера.

Саме його свідчення можуть дати зрозуміти: зловживав Трамп своєю владою чи ні для отримання політичних переваг.

Джуліані не відповів на запити про коментарі. На Капітолійському пагорбі керівництво Палати та прес-секретар Комітету з питань розвідки Палати відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.