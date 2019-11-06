Зеленський призначив собі ще одного радника
Відповідний указ був оприлюднений у вівторок
Президент України Володимир Зеленський призначив новим радником президента Ендрю Романа Мака.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідно до указу №807/2019, який був оприлюднений сьогодні, 5 листопада, Ендрю Романа Мака призначено радником Володимира Зеленського.
«Призначити Ендрю Романа Мака радником президента України, поза штатом (за згодою)», - йдеться в указі.
Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році.
Крім англійської, вільно володіє російською та українською.
У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.
За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.
Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.
За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін.
Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні «Юридична фірма «АСТЕРС» у Києві.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Дар’ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.