Зеленський призначив собі ще одного радника



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Президент України Володимир Зеленський підписав указ

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок

Президент України Володимир Зеленський призначив новим радником президента Ендрю Романа Мака.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідно до указу №807/2019, який був оприлюднений сьогодні, 5 листопада, Ендрю Романа Мака призначено радником Володимира Зеленського.

«Призначити Ендрю Романа Мака радником президента України, поза штатом (за згодою)», - йдеться в указі.

Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році.

Крім англійської, вільно володіє російською та українською.

У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.

За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.

Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін.

Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні «Юридична фірма «АСТЕРС» у Києві.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Дар’ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.