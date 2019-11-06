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    Зеленський призначив собі ще одного радника

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    Президент України Володимир Зеленський підписав указ - Зеленський призначив собі ще одного радника
    Президент України Володимир Зеленський підписав указ

    Відповідний указ був оприлюднений у вівторок

    Президент України Володимир Зеленський призначив новим радником президента Ендрю Романа Мака.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідно до указу №807/2019, який був оприлюднений сьогодні, 5 листопада, Ендрю Романа Мака призначено радником Володимира Зеленського.

    «Призначити Ендрю Романа Мака радником президента України, поза штатом (за згодою)», - йдеться в указі.

    Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році.

    Крім англійської, вільно володіє російською та українською.

    У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.

    За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.

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    Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

    За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін.

    Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні «Юридична фірма «АСТЕРС» у Києві.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Дар’ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. 

    США Володимир Зеленський президент
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