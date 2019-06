У США будівельний кран впав на житловий будинок: є загиблі

Жителів Далласа попередили про загрозу торнадо

В американському місті Даллас, штат Техас, у результаті сильного вітру впав будівельний кран.

Будівельний кран впав на житловий багатоквартирний будинок, повідомляє CNN .

За даними рятувальників, як мінімум одна людина загинула.

Шестеро людей отримали поранення.

Woke up poolside to a full-on tornado warning, which hit the construction site next to us and sent debris flying all over downtown Dallas. I think... I think I’m ready to come home now... pic.twitter.com/EN1HgcNOTg