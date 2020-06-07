Прийшов час для нового керівництва. Республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах



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“Президент Трамп показав, що у нього немає якостей, необхідних, щоб бути хорошим головнокомандувачем” - адмірал МакРейвен

Рядові республіканці не підтримують президента і деякі з них приєднуються до групи «незалежних»

У 2016 році тільки топ-республіканці займали позицію проти висунення Дональда Трампа на пост президента: вони думали, що Трамп навряд чи виграє й була відсутня чітка консервативна програма управління. Президентська кампанія 2020 року відрізняється тим, що нинішньому президентові протистоїть майже вся партія. Для багатьох це означатиме поставити під загрозу політичні пріоритети і викликати гнів Трампа.

Про політичні розстановки сил в США напередодні президентських перегонів 2020 йдеться в статті американського видання The Washington Post.

Все більше число видатних республіканців обговорюють, як далеко може зайти протистояння, а також, що вони можуть і не переобрати Трампа, а то й зовсім проголосувати за Джозефа Байдена – кандидата від демократів.

Ситуація загострилася після жорсткої реакції Трампа на протести проти расової дискримінації і жорстокості поліції, в той час, як країна була третім епіцентром в світі з розповсюдження коронавіруса.

Деякі представники Республіканської партії підтвердили виданню свої побоювання на умовах анонімності.

Колишній президент Джордж Буш не підтримає переобрання Трампа, не впевнений у підтримці чинного президента і Джеб Буш, кажуть люди з його близького оточення.

Сенатор з штату Юта Мітт Ромні також сумнівається в тому, за кого віддати свій голос на виборах 3 листопада.

Сінді Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна, майже напевно підтримає містера Байдена, але не впевнена, наскільки публічно може про це говорити, тому що один з її синів має намір балотуватися на посаду.

Ніхто з перерахованих вище політиків не голосував за Трампа в 2016 році, але позиція помітних республіканців має вагу, коли на кону стоїть майбутнє чинного президента і його загальний порядок денний з лідерами Сенату.

Колишні республіканські лідери, такі як колишні спікери Пол Д. Райан і Джон А. Бонер не розповіли, кого підтримають на виборах, а деякі республіканці, які не підтримають Трампа, зважують, чи варто відкрито заявляти про підтримку Байдена.

Військові лідери у відставці, які відстоюють свої приватні політичні погляди, все частіше висловлюють занепокоєння з приводу керівництва президента, але не впевнені, чи варто підтримувати його супротивника.

Сам Байден, прагнучи заручитися підтримкою всіх партій, має намір розгорнути свою коаліцію «Республіканці за Байдена» на останніх етапах кампанії, після повної консолідації демократів.

Публічні висловлювання Трампа проти демонстрацій, заклики до «домінування» силовиків над людьми переконало деяких лідерів республіканців, що вони більше не можуть мовчати.

Колишній міністр оборони Джим Меттіса вибухнув потужною критикою щодо Трампа, так само як і сенатор Ліза Мурковскі з Аляски, що посилили дискусії в партії про те, чи підходить Трамп на цю посаду.

«Цієї осені прийшов час для нового керівництва в цій країні – республіканського, демократичного або незалежного», – сказав Вільям МакРейв, адмірал у відставці військово-морського флоту, який керував рейдом, коли був вбитий Усама бен Ладена.

Адмірал МакРейвен заявив, що Трамп не пройшов тест лідерства.

«Оскільки ми боролися з епідемією коронавіруса і жахливими актами расизму і несправедливості, цей президент не проявив жодної з лідерських якостей», – сказав адмірал МакРейвен.

Перемога Трампа на виборах 2016 року, відбулася незважаючи на критику деяких республіканців і відставних військових офіцерів, які відмовилися підтримати його.

Також Трампа критикують непохитні прихильники такі, як Мітч Макконнелл, лідер більшості в Сенаті, Тед Круз та Ліндсі Грем.

Сьогоднішні опитування показують, що рядові республіканці не підтримують президента і деякі з них приєднуються до групи «незалежних».

Колін Пауелл і Кондоліза Райс, які обидва виконували обов’язки державних секретарів при Джорджі Буші-молодшому, також досі відмовляються заявляти про свої наміри.

Джон Келлі, колишній начальник штабу Трампа і відставний генерал морської піхоти, не сказав, за кого він буде голосувати, хоча він дозволив собі повідомити, що «у нас є кілька додаткових варіантів».

І все ж по окремо вони не можуть вплинути на багато голосів – особливо під час глибокої поляризації. Але їх колективна опозиція або навіть гучне мовчання можуть стати стратегією вирішення конфлікту, яка зменшить лояльність партії.

Нагадаємо, Трамп пояснив, що робив у бункері під час протестів біля Білого дому.

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