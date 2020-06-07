Заворушення у США. Сили безпеки заблокували підхід до Білого дому



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Протести у США Фото AFP

Десятки тисяч людей пройшли маршем у Вашингтоні, округ Колумбія, під час найбільшого протесту в місті

У США десятки тисяч людей вийшли на мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції на тлі смерті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє ВВС.

«На 12-й день протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда, у США пройшли величезні мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції», – йдеться у повідомленні.

Десятки тисяч людей пройшли маршем у Вашингтоні, округ Колумбія, під час найбільшого протесту в місті. Наразі сили безпеки заблокували будь-який підхід до Білого дому.

Натовпи мирних демонстрантів також пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско.

Тим часом в Північній Кароліні пройшла поминальна служба по Джорджу Флойду.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

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