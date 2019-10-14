У США невідомий відкрив стрілянину на вулиці: є жертви
У результаті стрілянини в Філадельфії поранено шестеро осіб
У Сполучених Штатах Америки в Філадельфії (штат Пенсільванія) невідомий відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й 14-річний підліток.
Про це повідомляє телеканал NBC.
Невідомий відкрив стрілянину на перехресті близько 17:24 за місцевим часом, поліція припускає, що він міг стріляти з автомобіля.
За інформацією каналу, постраждалих госпіталізували, четверо поранених у стабільному стані, двом проводять операцію, підлітка поранено в руку.
Також повідомляється, що поки нікого не затримали, поліція вивчає записи з камер спостереження.
Нагадаємо, в неділю ввечері, 13 жовтня, на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка.
Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями. Потерпілого доправили у лікарню, але він помер. На місці події поліцейські виявили гільзи.