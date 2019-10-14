У США невідомий відкрив стрілянину на вулиці: є жертви



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У результаті стрілянини в Філадельфії поранено шестеро осіб

У Сполучених Штатах Америки в Філадельфії (штат Пенсільванія) невідомий відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й 14-річний підліток.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Невідомий відкрив стрілянину на перехресті близько 17:24 за місцевим часом, поліція припускає, що він міг стріляти з автомобіля.

За інформацією каналу, постраждалих госпіталізували, четверо поранених у стабільному стані, двом проводять операцію, підлітка поранено в руку.

Також повідомляється, що поки нікого не затримали, поліція вивчає записи з камер спостереження.

Нагадаємо, в неділю ввечері, 13 жовтня, на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка.

Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями. Потерпілого доправили у лікарню, але він помер. На місці події поліцейські виявили гільзи.