У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення



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Місце нападу на убитого чоловіка, Київ, 13 жовтня 2019 року Фото: Поліція Києва

За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору

У Шевченківському районі Києва невідомі розстріляли чоловіка, від отриманих поранень він помер у лікарні, поліція оголосила спецоперацію для пошуку зловмисників.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями. Потерпілого доправили у лікарню, але він помер. На місці події поліцейські виявили гільзи.

«За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні.

У спецоперації з розшуку зловмисників залучили усі наряди, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліція вирішує питання щодо порушення кримінальної справи за фактом убивства.