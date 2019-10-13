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    У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення

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    Місце нападу на убитого чоловіка, Київ, 13 жовтня 2019 року - У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення
    Місце нападу на убитого чоловіка, Київ, 13 жовтня 2019 року
    Фото: Поліція Києва

    За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору

    У Шевченківському районі Києва невідомі розстріляли чоловіка, від отриманих поранень він помер у лікарні, поліція оголосила спецоперацію для пошуку зловмисників.

    Про це повідомили в поліції Києва.

    Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями. Потерпілого доправили у лікарню, але він помер. На місці події поліцейські виявили гільзи.

    «За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні.

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    У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення
    У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення
    У Києві застрелили чоловіка: поліція оголосила план перехоплення
    Фото: Поліція Києва

    У спецоперації з розшуку зловмисників залучили усі наряди, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    Поліція вирішує питання щодо порушення кримінальної справи за фактом убивства.

    кримінал вбивство смерть Андрій Крищенко поліція чоловік
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