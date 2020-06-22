У США відвантажили Javelin для відправки в Україну



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Військові США вантажать на літак ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ

Обладнання вартістю понад 60 мільйонів доларів передадуть українській стороні в рамках військової допомоги

Військові США підготували до відправки в Україну вантаж військової допомоги. Серед іншого Сполучені Штати відправляють ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні Twitter Транспортного командування США.

«Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі «Довер», вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну», - сказано в повідомленні.

Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається «прихильним суверенітету і територіальній цілісності України».

Обладнання вартістю понад 60 мільйонів доларів передадуть українській стороні в рамках військової допомоги.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

На фото в повідомленні можна побачити, що на борт літака американські військовослужбовці вантажать ракети для протитанкових комплексів Javelin.