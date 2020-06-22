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    У США відвантажили Javelin для відправки в Україну

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    Військові США вантажать на літак ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ - У США відвантажили Javelin для відправки в Україну
    Військові США вантажать на літак ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ

    Обладнання вартістю понад 60 мільйонів доларів передадуть українській стороні в рамках військової допомоги

    Військові США підготували до відправки в Україну вантаж військової допомоги. Серед іншого Сполучені Штати відправляють ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

    Про це йдеться в повідомленні Twitter Транспортного командування США.

    «Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі «Довер», вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну», - сказано в повідомленні.

    Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається «прихильним суверенітету і територіальній цілісності України».

    Обладнання вартістю понад 60 мільйонів доларів передадуть українській стороні в рамках військової допомоги.

    На фото в повідомленні можна побачити, що на борт літака американські військовослужбовці вантажать ракети для протитанкових комплексів Javelin.

    США військові Twitter
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