Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного



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Сенатор США Джон Маккейн та президент Петро Порошенко під час поїздки 31 січня 2016 року до Широкиного

Маккейн образився на Порошенка, коли той запропонував йому скасувати візит до Широкиного через дії російсько-окупаційних військ

Під час робочої поїздки на Донеччину на зустрічі керівниками дипломатичних представництв України за кордоном та українськими військовими 92 бригади президент Петро Порошенко разом з дипломатами та українськими воїнами вшанував пам’ять американського сенатора Джона Маккейна, який пішов з життя. Про це інформує Міноборони.

«Є ще одна велика особистість, яка була тут разом зі мною напередодні Нового року 31 грудня. Її ім’я — Джон Маккейн. Великий державний діяч і великий друг України», — сказав президент та згадав їх спільну поїздку до українських морських піхотинців в Широкиного.

«Коли я йому запропонував поїхати разом зі мною і привітати українських морпіхів в Широкино, він переніс свій візит до Грузії і сказав, що його місце тут, в Україні», — розповів Порошенко.

Він нагадав, як тоді за 10 км, коли вони разом з сенатором під’їжджали до Широкино, служба безпеки президента повідомила, що позиції наших морпіхів були обстріляні.

«Я сказав Джону — ти американський сенатор, тобі не обов’язково там бути. Я, як президент, маю бути зі своїми воїнами. І це перший раз, коли Джон образився на мене, навіть за те, що я подумав йому це запропонувати», — згадав президент.

«Він казав: Росія заплатить свою велику ціну за цю абсолютно безвідповідальну авантюру. І він все своє життя після цього присвячував тому, щоб захистити Україну і українців», — додав Порошенко.

Президент доручив послу України в США організувати взаємодію з американською стороною для вшанування пам’яті Джона Маккейна. Присутні вшанували пам’ять сенатора хвилиною мовчання.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Маккейн відкрито критикував Барака Обаму за недостатню увагу до України. Під час масових протестів українців після силового розгону Євромайдану в Києві сенатор приїхав до Києва і 14 грудня 2013 року зустрівся з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та відвідав наметове містечко. Маккейн заявив, що якщо силові розгони протестів триватимуть і надалі, США повинні будуть застосувати проти їхніх винуватців економічні санкції. Наступного дня Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі прийшов на Євромайдан, де вони виступили на сцені перед мітингувальниками. Сенатори заявили про свою підтримку мирних протестів.

Після початку збройної агресії Росії проти України Маккейн, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, закликав американську владу допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

За даними експертного опитування, що було проведене на початку 2015 Інститутом світової політики, Маккейн посів третє місце у списку найкращих лобістів України у світі.

У новорічну ніч 2017 року провів у Маріуполі, де заявив, що США мають надати летальну зброю Україні.

Маккейн порівнював політику Ангели Меркель щодо Володимира Путіна, а саме відмову надати Україні зброю з політикою замирення Німеччини перед Другою світовою війною.