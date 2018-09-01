У Вашингтоні проходить церемонія прощання із Маккейном (трансляція)



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Кадр трансляції Церемонія прощання в Кафедральному соборі Вашингтона

Трансляцію ведуть американські канали

У Вашингтоні проходить національна меморіальна служба із вшанування пам’яті сенатора Джона Маккейном. Як очікується, під час пам'ятної службі у Кафедральному соборі Вашингтона траурні промови виголосять колишні президенти США Джордж Буш і Барак Обама.

Трансляцію церемонію веде, зокрема, канал CBS.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.